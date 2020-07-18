Иран передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ
18 июля, 2020, 15:12
Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины"
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд. По его словам, "черные ящики" сбитого самолета были доставлены в Париж в пятницу в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов.
Ожидается, что расшифровка начнется в понедельник, 20 июля.
- 6 июля сообщалось, что Иран обещает прислать на расшифровку во Францию "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" 20 июля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-