Иран передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

18 июля, 2020, 15:12

Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд. По его словам, "черные ящики" сбитого самолета были доставлены в Париж в пятницу в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов.

Ожидается, что расшифровка начнется в понедельник, 20 июля.

6 июля сообщалось, что Иран обещает прислать на расшифровку во Францию "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" 20 июля.

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