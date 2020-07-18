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Espreso.tvОбществоИран передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

Иран передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ


фото: Укрінформ
Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд. По его словам, "черные ящики" сбитого самолета были доставлены в Париж в пятницу в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов.

Ожидается, что расшифровка начнется в понедельник, 20 июля.

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