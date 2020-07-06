Крушение самолета МАУ: Иран передаст "черные ящики" во Францию 20 июля, - Енин

6 июля, 2020, 19:52

Иран обещает прислать "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" на расшифровку во Францию 20 июля

Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Интерфакс-Украина.

"20 июля ... Они за собой зарезервировали пять дней. Но в принципе, достаточно день-полтора, в зависимости от сложности", - сказал Енин.

Енин отметил, что Украина отправит для присутствия на расшифровке двух экспертов Национального бюро расследования авиационных катастроф.

"Мы, безусловно, направляем наших двух экспертов, оттуда нам подтвердили готовность их принять. Сегодня (6 июля, - ИФ) утром иранцы тоже повторили свое приглашение, что они готовы принять этих двух экспертов. В то же время, пока они не приземлились в Лионе, говорить о том, что рыбка в сети пока рано, потому что мы помним, что в марте их (Ирана, - ИФ) представитель обещал сделать это в течение двух недель, а вот уже июль", - сообщил он.

Напомним, 29 июня сообщалось, что Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Иран до сих пор не передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого вблизи Тегерана самолета МАУ

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