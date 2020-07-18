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Espreso.tvОбществоВо Львов приехал Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский

Во Львов приехал Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский

17 и 18 июля во Львове находится представитель Ватикана, Папский элемозинарий (распределитель милостыни) Кардинал Конрад Краевский

Об этом корреспонденту "Еспресо-Захид" сообщили в пресс-службе Львовского городского совета

Кардинал, в частности, освятит территорию под строительство Дома для бездомных и одиноких женщин. Этим домом заниматься Сестры Альбертинки РКЦ.

"Хотим, чтобы в таком доме женщина чувствовала себя безопасно, а также смогла найти и развить свои таланты, способности, чтобы в будущем устроиться на работу. К каждой мы будем подходить индивидуально, чтобы осуществить ее мечты ", - рассказала сестра альбертинка Иеронима Дорота Кондрацкая.

По случаю столетия со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II. Кардинал Конрад Краевский освятит храм св. Иоанна Павла II и семейный центр.

Митрополит и Архиепископ Львовский РКЦ Мечислав Мокшицкий убежден, что визит кардинала Конрада Краевского - особый жест Папы Франциска.

"Кардинал Конрад Краевский, как Папский елемозинарий, приедет сюда к нам, чтобы показать также близость Отца Франциска с нашим народом, нашей Церковью в Украине. Это большой жест Папы Франциска, а также большая любовь Кардинала Конрада Краевского, который долгие годы был близок сотрудником папы Иоанна Павла II ", - отметил он.

Справка

Кардинал Конрад Краевский родился 25 ноября 1963 года в польском городе Лодзи. В 1988 году окончил Высшую Духовную Семинарию и рукоположен в священники, а также завершил обучение в Люблинском Католическом Университете. Учился в Папском литургической Институте св. Ансельма и в Папском Университете св. Фомы Аквинского.

Доктор богословия. Был церемониймейстер архиепископа, а в 1997 году - Папы Иоанна Павла II во время его апостольского визита в Польшу. 1999 предназначен папским елемозинарием.

Конрада Краевского еще называют "кардиналом убогих".

 

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