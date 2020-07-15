Во Львове откроют храм св. Иоанна Павла II. Его освятит известный кардинал и близкий соратник Папы

15 июля, 2020, 15:06

Костел расположен возле львовского ипподрома, где проходили две службы с участием Иоанна Павла II

Об этом рассказал в комментарии журналисту «Еспресо-Запад» настоятель храма о. Григорий Драус.

"Наш приход существует с 2011 года. Первую службу мы провели на Рождество 25 декабря. Сначала мы молились при УКУ, а с 2017 года уже построили часовню на месте храма. Начали строить около двух лет назад в конце 2018 года. Сначала наш приход был назван в честь св. Иоанна Павла II. Что касается избрания места для храма, то это такое счастливое провидение, что он появился всего в нескольких метрах от главного алтаря, где дважды в 2001 году служил литургию Папа ", - сказал о. Григорий Драус.

Напоминаем , визит Папы в Украину состоялся 23-27 июня 2001 года. Святейший Отец тогда посетил Киев и Львов. Во Львове он имел встречу с молодежью на Сыхове и две службы, в латинском и греческом обряде, на Ипподроме, напротив которого как раз и появился этот храм.

Приход св. Иоанна Павла II уже довольно известен во Львове. Они организовывали "Римское Рождество", уличные концерты и мероприятия для детей, в том числе первый летний христианский лагерь онлайн. Его настоятель служит людям в тюрьме и инфекционной больнице.

Храм прихода и семейный центр св. Иоанна Павла II освятит Кардинал Конрад Краевский, что от имени Папы Франциска отвечает за благотворительное служение.

Кардинал Конрад известен как опекун бедных Рима, посещает улицы и ячейки беженцев. Конрад Краевский был близким сотрудником, свидетелем жизни и смерти св. Иоанна Павла II, сопровождал его во время литургий.

Мероприятие состоится в субботу 18 июля 2020 г. в 15:00. В литургии примет участие римо и греко-католическое духовенство, а также представители православной церкви.

Служба пройдет с соблюдением карантинных норм, подавляющее количество участников будут молиться снаружи храма. Организаторы просят приходить в масках и занимать определенные сидячие места. Также состоится прямая онлайн-трансляция на приходском YouTube-канале JP II TV.