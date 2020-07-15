 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове откроют храм св. Иоанна Павла II. Его освятит известный кардинал и близкий соратник Папы

Во Львове откроют храм св. Иоанна Павла II. Его освятит известный кардинал и близкий соратник Папы

Костел расположен возле львовского ипподрома, где проходили две службы с участием Иоанна Павла II

Об этом рассказал в комментарии журналисту «Еспресо-Запад» настоятель храма о. Григорий Драус.

"Наш приход существует с 2011 года. Первую службу мы провели на Рождество 25 декабря. Сначала мы молились при УКУ, а с 2017 года уже построили часовню на месте храма. Начали строить около двух лет назад в конце 2018 года. Сначала наш приход был назван в честь св. Иоанна Павла II. Что касается избрания места для храма, то это такое счастливое провидение, что он появился всего в нескольких метрах от главного алтаря, где дважды в 2001 году служил литургию Папа ", - сказал о. Григорий Драус.

Напоминаем , визит Папы в Украину состоялся 23-27 июня 2001 года. Святейший Отец тогда посетил Киев и Львов. Во Львове он имел встречу с молодежью на Сыхове и две службы, в латинском и греческом обряде, на Ипподроме, напротив которого как раз и появился этот храм.

Приход св. Иоанна Павла II уже довольно известен во Львове. Они организовывали "Римское Рождество", уличные концерты и мероприятия для детей, в том числе первый летний христианский лагерь онлайн. Его настоятель служит людям в тюрьме и инфекционной больнице.

Храм прихода и семейный центр св. Иоанна Павла II освятит Кардинал Конрад Краевский, что от имени Папы Франциска отвечает за благотворительное служение.

Кардинал Конрад известен как опекун бедных Рима, посещает улицы и ячейки беженцев. Конрад Краевский был близким сотрудником, свидетелем жизни и смерти св. Иоанна Павла II, сопровождал его во время литургий.

Мероприятие состоится в субботу 18 июля 2020 г. в 15:00. В литургии примет участие римо и греко-католическое духовенство, а также представители православной церкви.

Служба пройдет с соблюдением карантинных норм, подавляющее количество участников будут молиться снаружи храма. Организаторы просят приходить в масках и занимать определенные сидячие места. Также состоится прямая онлайн-трансляция на приходском YouTube-канале JP II TV.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать