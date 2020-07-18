В США поймали военного, который шпионил в пользу России

18 июля, 2020, 21:53

В США отдали под трибунал военнослужащего ВМС, который передавал секретную информацию России

Об этом сообщает DW .

По информации издания, военнослужащий военно-морских сил США Чарльз Т. Бриггс, дислоцированный в Портсмуте в штате Вирджиния, арестован и на следующей неделе предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции по обвинению в несанкционированной передаче России секретной информации, полученной из правительственных компьютерных баз. Об этом 17 июля сообщила американская газета The Virginian-Pilot.

Публикацию также распространил американский сайт Military.com, специализирующаяся на информации об американских военных, ветеранах и членов их семей. Издание ссылается на судебные документы. Пентагон достоверность официально пока не подтвердил, в российском Минобороны ситуацию также не прокомментировали.

По данным The Virginian-Pilot, старшина ВМС США Бриггс был задействован в военно-морском медицинском центре Портсмута, где отвечал за вопросы, связанные с информацией и технологиями. Военнослужащему, в частности, вменяется препятствование правосудию, разглашение оборонных сведений, хранение детской порнографии и попытки ее пересмотра, два инцидента с нарушением общего военного регламента и три эпизода о ложных показаниях.

Согласно обвинительному заключению, Бриггс использовал правительственный компьютер для получения секретной информации 9 января 2019 или "в районе этой даты", при этом у следствия есть основания полагать, что указанные сведения могли быть использованы для "нанесения ущерба Соединенным Штатам или в интересах иностранного гражданина ".

Следователи считают, что в момент возможного преступления офицер находился на базе ВВС США Offutt в штате Небраска. Согласно документам он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны США, несколько раз с октября 2018 года по январь 2019 года. По данным обвинения, Бриггс передал данные "гражданину России". Его имя не упоминается в документах, где часть сведений была скрыта в связи с их секретностью.

Офицер не сообщил о своих контактах с иностранцами, включая граждан РФ и Италии, отмечают следователи. По данным стороны обвинения, он также солгал, неправильно заполнив анкету для предварительной проверки, в которой спрашивалось, поддерживает ли он "тесные и постоянные отношения" с кем-либо из иностранных граждан.

Чарльз Бриггс также, вероятно, скрыл свою поездку в Сербию в 2018 году. Американский военнослужащий находится под предварительным заключением. Перед судом он должен предстать 22 июля, но в ВМС США сообщили, что даты могут быть изменены.

Напомним, 10 июня австрийский суд признал полковника в отставке виновным в шпионаже в пользу российской военной разведки на протяжении более 25 лет, но фактически освободил его от наказания.

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