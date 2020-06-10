Австрийский полковник, который четверть века шпионил для РФ, вышел из тюрьмы после 1,5 лет заключения

10 июня, 2020, 10:28

Австрийский суд признал полковника в отставке виновным в шпионаже в пользу российской военной разведки на протяжении более 25 лет, но фактически освободил его от наказания

9 июня присяжные в Зальцбурге признали виновным 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в участии в секретной операции разведки против Австрии, измене государственной тайне и сознательном раскрытии военных секретов, сообщает Радио Свобода .

Согласно обвинительному заключению, с 1992 года по сентябрь 2018 г. подсудимый передавал России военные секреты в обмен на 280 тысяч евро. Защита полковника утверждала, что он не раскрывал государственную и военную тайну. Вместо этого он якобы передавал общедоступную информацию и получил за это 220 тысяч евро.

Несмотря на тяжесть обвинений, которые предусматривают максимальную санкцию до 10 лет лишения свободы, суд приговорил полковника к 3 годам и освободил - учитывая то, что за время процесса он уже отбыл половину этого срока.

"Суд принял во внимание признание фактов, почтенный возраст ответчика и отсутствие предыдущих судимостей как смягчающий фактор. Суд пришел к выводу, что ответчик больше не представляет угрозы", - отметил представитель суда.