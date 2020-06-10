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Espreso.tvОбществоАвстрийский полковник, который четверть века шпионил для РФ, вышел из тюрьмы после 1,5 лет заключения

Австрийский полковник, который четверть века шпионил для РФ, вышел из тюрьмы после 1,5 лет заключения

Австрийский суд признал полковника в отставке виновным в шпионаже в пользу российской военной разведки на протяжении более 25 лет, но фактически освободил его от наказания

9 июня присяжные в Зальцбурге признали виновным 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в участии в секретной операции разведки против Австрии, измене государственной тайне и сознательном раскрытии военных секретов, сообщает Радио Свобода .

Согласно обвинительному заключению, с 1992 года по сентябрь 2018 г. подсудимый передавал России военные секреты в обмен на 280 тысяч евро. Защита полковника утверждала, что он не раскрывал государственную и военную тайну. Вместо этого он якобы передавал общедоступную информацию и получил за это 220 тысяч евро.

Несмотря на тяжесть обвинений, которые предусматривают максимальную санкцию до 10 лет лишения свободы, суд приговорил полковника к 3 годам и освободил - учитывая то, что за время процесса он уже отбыл половину этого срока.

"Суд принял во внимание признание фактов, почтенный возраст ответчика и отсутствие предыдущих судимостей как смягчающий фактор. Суд пришел к выводу, что ответчик больше не представляет угрозы", - отметил представитель суда.

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