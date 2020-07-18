В Ровно коронавирус обнаружили у 58 работников детсадов

18 июля, 2020, 17:37

Проведенная в Ровно проверка обнаружила коронавирусную болезнь у 58 работников детских садов

Об этом сообщила заместитель мэра Ровно Галина Кульчинская в facebook.

По ее словам, с понедельника по четверг почти 1000 работников детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты.

"Есть результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, что свидетельствует или о перенесенной ранее болезни, или о скрытом ношении вируса. В девяти человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса", - написала Кульчинская.

Работников, у которых обнаружили антитела к коронавирусу, к работе не допустят и дополнительно проверят на болезнь методом ПЦР.

Напомним, 10 июля в Киеве двух детсадах зафиксирована вспышка COVID-19 : заразилось 15 работников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb