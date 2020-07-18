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Espreso.tvОбществоВ Ровно коронавирус обнаружили у 58 работников детсадов

В Ровно коронавирус обнаружили у 58 работников детсадов


фото: Укрінформ
Проведенная в Ровно проверка обнаружила коронавирусную болезнь у 58 работников детских садов

Об этом сообщила заместитель мэра Ровно Галина Кульчинская в facebook.

По ее словам, с понедельника по четверг почти 1000 работников детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты.

"Есть результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, что свидетельствует или о перенесенной ранее болезни, или о скрытом ношении вируса. В девяти человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса", - написала Кульчинская.

Работников, у которых обнаружили антитела к коронавирусу, к работе не допустят и дополнительно проверят на болезнь методом ПЦР.

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