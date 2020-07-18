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Espreso.tvОбществоВ Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi

В Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi


фото: dumskaya.net
В Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, который сел на мель осенью 2019 года

Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает "Радио Свобода" .

Танкер должны поставить на киль и отбуксировать с пляжа. Подъем начался утром. Судно попытаются выровнять с помощью канатов и буксиров, доведя угол наклона до 45 градусов, чтобы поставить на киль.

Отдыхающих попросили покинуть пляж, район окружила полиция и военнослужащие Национальной гвардии.

Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал акватории Одесского залива.

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