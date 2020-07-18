В Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi
18 июля, 2020, 16:33
В Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, который сел на мель осенью 2019 года
Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает "Радио Свобода" .
Танкер должны поставить на киль и отбуксировать с пляжа. Подъем начался утром. Судно попытаются выровнять с помощью канатов и буксиров, доведя угол наклона до 45 градусов, чтобы поставить на киль.
Отдыхающих попросили покинуть пляж, район окружила полиция и военнослужащие Национальной гвардии.
Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал акватории Одесского залива.
- Напомним, в четверг, 16 июля, работники коммунального учреждения "спасательно-водолазная служба Одесского горсовета" зафиксировали новую утечку нефтепродуктов из аварийного танкера Delfi у городского пляжа.
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