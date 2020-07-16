Затонувший танкер Delfi: в Одессе с судна до сих пор вытекают нефтепродукты
Об этом сообщает пресс-служба коммунального учреждения в Facebook.
"Сегодня около 7 ч. 30 мин матросами-спасателями коммунального учреждения "спасательно-водолазной службы Одесского городского совета" путем зрительного наблюдения замечены утечки нефтепродуктов из танкера Delfi, потерпевшего крушение вблизи пляжа "Дельфин", - говорится в сообщении.
Для фиксации факта загрязнения морской воды на территории пляжа было сообщено Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и правоохранительные органы.
Сегодня, около 7:30 утра матросами-спасателями коммунального учреждения "спасательно-водолазной службы Одесского ...Опубликовано спасательно-водолазная служба Одесского городского совета среду, 15 июля 2020
- Напомним, из-за сильного ветра 15 июля произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа, загрязнение морской воды было оперативно локализовано силами судовладельца.
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