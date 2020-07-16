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Espreso.tvОбществоЗатонувший танкер Delfi: в Одессе с судна до сих пор вытекают нефтепродукты

Затонувший танкер Delfi: в Одессе с судна до сих пор вытекают нефтепродукты

В четверг, 16 июля, работники коммунального учреждения "спасательно-водолазная служба Одесского горсовета" зафиксировали новую утечку нефтепродуктов из аварийного танкера Delfi возле городского пляжа

Об этом сообщает пресс-служба коммунального учреждения в Facebook.

"Сегодня около 7 ч. 30 мин матросами-спасателями коммунального учреждения "спасательно-водолазной службы Одесского городского совета" путем зрительного наблюдения замечены утечки нефтепродуктов из танкера Delfi, потерпевшего крушение вблизи пляжа "Дельфин", - говорится в сообщении.

Для фиксации факта загрязнения морской воды на территории пляжа было сообщено Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и правоохранительные органы.

Сегодня, около 7:30 утра матросами-спасателями коммунального учреждения "спасательно-водолазной службы Одесского ...

Опубликовано спасательно-водолазная служба Одесского городского совета среду, 15 июля 2020
  • Напомним, из-за сильного ветра 15 июля произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа, загрязнение морской воды было оперативно локализовано силами судовладельца.

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