В Нанте потушили пожар в готическом соборе XV века

18 июля, 2020, 22:40

Во французском городе Нант пожарные справились с огнем в соборе Святых Петра и Павла, построенном в XV веке

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

В соборе полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер отдал должное самоотверженности и профессионализму пожарных, работавших с "замечательной эффективностью". Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине. Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания - один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других - со стороны нефа.

"На данной стадии расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать выводы пока рано, поскольку еще предстоит сделать много следственных действий, которые смогут принести новые факты", - заявил прокурор Нанта Пьер Сеннес.

Напомним, 18 июля в Нанте произошел пожар в соборе Святых Петра и Павла , построенном в XV веке.

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