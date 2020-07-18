 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Нанте потушили пожар в готическом соборе XV века

В Нанте потушили пожар в готическом соборе XV века


фото: Reuters
Во французском городе Нант пожарные справились с огнем в соборе Святых Петра и Павла, построенном в XV веке

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

В соборе полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер отдал должное самоотверженности и профессионализму пожарных, работавших с "замечательной эффективностью". Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине. Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания - один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других - со стороны нефа.

"На данной стадии расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать выводы пока рано, поскольку еще предстоит сделать много следственных действий, которые смогут принести новые факты", - заявил прокурор Нанта Пьер Сеннес.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать