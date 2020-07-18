Во Франции вспыхнул старинный готический собор XV века

18 июля, 2020, 15:34

В Нанте произошел пожар в соборе Святых Петра и Павла, построенном в XV веке

Об этом сообщает BFMTV .

Пожар возник 18 июля утром. Густые клубы дыма поднимались с витража между двумя башнями здания. На месте работало около 60 пожарных, которые долгое время не могли справиться с огнем.

Следователи рассматривают версию с поджогом. Об этом заявила мэр города Джоанна Роллан.

"В субботу началось расследование причин пожара, который вспыхнул в соборе в западном французском городе Нант, он рассматривается как поджог", - сказала Роллан.

Начальник пожарной охраны Лоран Фэрли заявил, что пожар не такой большой, как тот, что произошел в соборе Нотр-Дам в апреле 2019 году в Париже, поэтому убытки не такие серьезные.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972, что после чего был закрыт на три года на ремонт.

Собор святого Петра и Павла в Нанте - кафедральный собор Нантский епархии, самая готическая церковь Бретани и одна из крупнейших во Франции, только на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @ SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP - FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари соборе произошел 15 апреля 2019 года, его удалось потушить только через 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились.

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