 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВо Франции вспыхнул старинный готический собор XV века

Во Франции вспыхнул старинный готический собор XV века


фото: Reuters
В Нанте произошел пожар в соборе Святых Петра и Павла, построенном в XV веке

Об этом сообщает BFMTV .

Пожар возник 18 июля утром. Густые клубы дыма поднимались с витража между двумя башнями здания. На месте работало около 60 пожарных, которые долгое время не могли справиться с огнем.

Следователи рассматривают версию с поджогом. Об этом заявила мэр города Джоанна Роллан.

"В субботу началось расследование причин пожара, который вспыхнул в соборе в западном французском городе Нант, он рассматривается как поджог", - сказала Роллан.

Начальник пожарной охраны Лоран Фэрли заявил, что пожар не такой большой, как тот, что произошел в соборе Нотр-Дам в апреле 2019 году в Париже, поэтому убытки не такие серьезные.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972, что после чего был закрыт на три года на ремонт.

Собор святого Петра и Павла в Нанте - кафедральный собор Нантский епархии, самая готическая церковь Бретани и одна из крупнейших во Франции, только на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

  • Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари соборе произошел 15 апреля 2019 года, его удалось потушить только через 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать