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Espreso.tvОбществоВ Минздраве рассказали, когда следует ждать вакцину от COVID-19

В Минздраве рассказали, когда следует ждать вакцину от COVID-19

Виктор Ляшко
фото: facebook.com/moz.ukr
Вакцину от коронавируса стоит ожидать не раньше весны 2021 года

Об этом вечером в пятницу, 17 июля, в эфире одно из украинских телевизионных каналов заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Еспресо.TV .

"Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышло на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, Украина тоже готова присоединиться к этим разработкам.

Вместе с тем, полученный препарат, как он заверил, будет равномерно распределяться между всеми странами, независимо от их экономического уровня.

"Все производители заявляют, что готовы отдать формулы и выпустить ии равномерно на территории других стран", - отметил замминистра.

Также он убежден, что Украине следует восстанавливать свое производство вакцин.

  • Напомним, главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс прогнозирует новые волны пандемии коронавируса в ближайшие годы.

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