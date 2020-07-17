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Espreso.tvОбществоВ Британии предупредили о новых волнах пандемии коронавируса в ближайшие годы

В Британии предупредили о новых волнах пандемии коронавируса в ближайшие годы

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс прогнозирует новые волны пандемии коронавируса в ближайшие годы

Об этом он заявил на слушаниях в британском парламенте, пишет The Guardian .

По его словам, мировые придется жить в условиях пандемии, вероятно, в течение нескольких лет.

«Я думаю, вполне вероятно, что мы увидим, как этот вирус будет возвращаться различными волнами в течение нескольких лет», - заявил Валланс.

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На данный момент в Великобритании зарегистрировано почти 300 тыс. случаев заражения COVID-19. Количество летальных случаев превысило 45 тыс.

Согласно исследованию, в Великобритании этой зимой от коронавируса могут умереть 120 тыс. жителей .

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