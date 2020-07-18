В Бердянске в 8 сотрудников "скорой" обнаружено COVID-19
18 июля, 2020, 14:12
Коронавирус в организмах медиков определили во время планового ПЦР-тестирования
Как рассказали в областном центре экстренной медицинской помощи, все пациенты бессимптомные. Но тесты показали наличие вируса. Сейчас все восемь находятся на самоизоляции. Они находятся дома и получают необходимое лечение, передает Еспресо.TV со ссылкой на Бердянськ24 .
Вместе с тем, в центре опровергают появившуюся в интернет-пространстве, о якобы экономию на средствах защиты для медиков, из-за чего и произошел данный вспышка заболевания.
Как отмечается, весь персонал хорошо обеспечен необходимой амуницией.
- Напомним, за последние сутки зарегистрировано 847 новых случаев коронавируса в Украине.
- Заболеваемость COVID-19 снизилась в 8 областях Украины и в Киеве .
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