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Espreso.tvОбществоВ Бердянске в 8 сотрудников "скорой" обнаружено COVID-19

В Бердянске в 8 сотрудников "скорой" обнаружено COVID-19


фото: igotoworld.com
Коронавирус в организмах медиков определили во время планового ПЦР-тестирования

Как рассказали в областном центре экстренной медицинской помощи, все пациенты бессимптомные. Но тесты показали наличие вируса. Сейчас все восемь находятся на самоизоляции. Они находятся дома и получают необходимое лечение, передает Еспресо.TV со ссылкой на Бердянськ24 .

Вместе с тем, в центре опровергают появившуюся в интернет-пространстве, о якобы экономию на средствах защиты для медиков, из-за чего и произошел данный вспышка заболевания.

Как отмечается, весь персонал хорошо обеспечен необходимой амуницией.

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