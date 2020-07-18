Коронавирус в Украине: за сутки - 847 новых случаев, 21 смерть
18 июля, 2020, 10:40
По состоянию на утро субботы, 18 июля 2020 года, в Украине с начала коронавирусной пандемии выявлено 58111 случаев заражения (+847)
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО , передает Еспресо.TV .
Умерло - 1477 (+21).
Выздоровели - 30525 (+756).
Активных больных - 26 109 (+70).
Подозрения - 107410 (+1 055).
- Вчера, 17 июля, сообщалось о 809 новых случаев .
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