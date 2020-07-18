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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 847 новых случаев, 21 смерть

Коронавирус в Украине: за сутки - 847 новых случаев, 21 смерть


фото: Le Monde.fr
По состоянию на утро субботы, 18 июля 2020 года, в Украине с начала коронавирусной пандемии выявлено 58111 случаев заражения (+847)

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО , передает Еспресо.TV .

Умерло - 1477 (+21).

Выздоровели - 30525 (+756).

Активных больных - 26 109 (+70).

Подозрения - 107410 (+1 055).

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