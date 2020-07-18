У берегов Нигерии пираты пленили 6 украинских моряков, - МИД
18 июля, 2020, 16:49
Среди захваченных у берегов Нигерии пиратами в плен моряков оказалось 6 граждан Украины
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает hromadske .
В Минздраве отметили, что у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа, в том числе 6 украинских моряков.
Нападение произошло в Гвинейском заливе в 200 милях к юго-западу от берегов Нигерии. Всего на корабле находились 19 членов экипажа.
"Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установило связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - заявили в МИД.
- 18 июля стало известно, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, вероятно граждан России и Украины.
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