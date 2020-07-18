18 июля, 2020, 16:49

Среди захваченных у берегов Нигерии пиратами в плен моряков оказалось 6 граждан Украины

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает hromadske .

В Минздраве отметили, что у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа, в том числе 6 украинских моряков.

Нападение произошло в Гвинейском заливе в 200 милях к юго-западу от берегов Нигерии. Всего на корабле находились 19 членов экипажа.

"Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установило связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - заявили в МИД.

18 июля стало известно, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, вероятно граждан России и Украины.

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