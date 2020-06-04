Сериал "Чернобыль" номинировали на 14 наград в телепремии BAFTA

4 июня, 2020, 14:57

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной премии BAFTA в телевидении (BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards)

Об этом сообщается на сайте премии, абсолютным лидером по количеству номинаций стал сериал "Чернобыль".

Сериал совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic получил наибольшим количеством номинаций на премию BAFTA 2020 в телевидении, попав в шорт-лист в 14 категориях.

"Чернобыль" номинировали, в частности, в следующих основных категориях, как: лучшая мужская роль (Джаред Харрис), лучшая мужская роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший минисериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек.

У сериала "Корона" от Netflix - 7 номинации, среди которых такие основные категории, как лучший драматический сериал, лучшая мужская роль второго плана (Джош О'Конор) и женская второго плана (Хелена Бонэм Картер).

Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.

Премия BAFTA в телевидении - ежегодная награда, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Премия является аналогом американской награды Эмми.

"Чернобыль" - пятисерийный британско-американский минисериал, созданный и написан Крэйгом Мезин и срежиссирован Юганом Ренко.

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