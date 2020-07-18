Полиция расследует обстоятельства смерти студентки УКУ

18 июля, 2020, 17:46

Следователи Стрыйского отдела полиции открыли уголовное производство по факту смерти 19-летней студентки УКУ. Полицейские будут выяснять, не наступила ли смерть вследствие ненадлежащего исполнения врачами их профессиональных обязанностей

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Во время мониторинга социальных сетей 16 июля правоохранители обнаружили сообщение о смерти 19-летней жительницы Стрыйского района, которая, по мнению ее родственников, умерла в результате ненадлежащего исполнения медиками местной больницы своих профессиональных обязанностей. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области .

Напомним, речь о Соломии Карпе, студентке Украинского католического университета, которая завершила второй курс программы "Социология". Она умерла 14 июля во Стрыйской городской больнице. Как информировали тогда в департаменте здравоохранения ЛОГА, девушка три дня находилась на аппарате ИВЛ, имела двустороннюю пневмонию, сопутствующую патологию, поэтому врачам не удалось ее спасти. Заместитель главного врача областной инфекционной больницы Игорь Берник рассказал также, что львовские врачи консультировали медиков в Стрые, поскольку состояние девушки не позволяло ее транспортировать во Львов.

В то же время уже через несколько дней эта история получила широкую огласку в СМИ и соцсетях, ведь родители студентки заявили, что врачи не хотели принимать их дочь в больницу, а когда же госпитализировали, медиков было сложно дозваться на помощь, а их ребенка вообще назвали "неврастеничкой" .

"К Соломии редко кто заходил, нужно было брать врача за рукав и тащить в палату. Но на все жалобы они говорили, что она неврастеник и нужно пить успокоительное ", - рассказала изданию "Обозреватель" мать девушки.

По словам женщины, в больнице дочери становилось все хуже, поэтому у нее начались провалы в памяти и она потеряла сознание. Тогда врач заподозрил, что у девушки может быть вирусный менингоэнцефалит. Утром следующего дня родителям сказали, что Соломия впала в кому, и только тогда к ней вызвали бригаду врачей из Львова, сделали КТ головного мозга и подключили к аппарату ИВЛ.

"Утром нам сказали, что Соломия впала в кому. Потом сказали, что бригада из Львова едет, а пока надо сделать КТ головного мозга. Пол дня искали мобильный аппарат ИВЛ, чтобы перевезти дочь в соседнюю комнату. Из Львова приехали инфекционист и реаниматолог. Они даже не осматривали Соломию, посмотрели КТ, сказали, что повреждений мозга нет, но она в тяжелом состоянии и ее транспортировать нельзя. Для них было главное, что они назначили лечение по протоколу. Они постоянно повторяли об этом протоколе. Затем нам сказали, что единственное, что еще хорошо работает в организме Соломии - это легкие. Она находилась под аппаратами. А в 6 утра во вторник 14 июля нам позвонили и сказали, что Соломия умерла ", - рассказал отец.

"Теперь они говорят, что мы пять дней лечили дочь дома. Так вы же не хотели нас принимать. Даже в больнице вы не хотели осмотреть дочь и чем-то помочь. Я только корю себя за то, что Бог не подсказал мне ехать сразу во Львов ", - добавила мать.