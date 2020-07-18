На День Независимости состоится Шествие ветеранов

18 июля, 2020, 19:36

На День Независимости 24 августа состоится Шествие ветеранов

Об этом сообщает Офис президента.

Соответствующее решение принял Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, что продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня Движение Ветеранов Украины объявило о проведении Марша защитников в Киеве на День Независимости 24 августа 2020 года.

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