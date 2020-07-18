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Espreso.tvОбществоНа День Независимости состоится Шествие ветеранов

На День Независимости состоится Шествие ветеранов


фото: president.gov.ua
На День Независимости 24 августа состоится Шествие ветеранов

Об этом сообщает Офис президента.

Соответствующее решение принял Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, что продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - говорится в сообщении.

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