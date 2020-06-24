Ветераны анонсировали новый Марш защитников Украины к 29-й годовщине Независимости

24 июня, 2020, 14:51

Движение Ветеранов Украины объявил о проведении Марша защитников в Киеве на День Независимости 24 августа 2020 года

Ветеранская общественность создала соответствующее событие на Facebook.

"В прошлом году, на День Независимости, ветеранских-военная сообщество вышло на Марш Защитников Украины, чем уверенно вошло в историю. Состоялось не только что-то невыразимо прекрасное. Состоялось рождения традиции, наполняет новую украинскую мифологию и идентичность", - говорится в сообщении.

Движение Ветеранов Украины объявил о начале подготовки Марша Защитников Украины 2020

Принципы Марша останутся неизменными:

без партийной символики и лозунгов

открытость

прозрачность

уважение

По предварительной информации, марш планируют провести, как и в прошлом, от парка Шевченко под Красным корпусом КНУ до Майдана Незалежности.

"За год, прошедший, у нас забрали почти все. Пророссийские партии открыто маршируют городами, со всех каналов вещают ватные пропагандисты, а уголовные дела ветеранов открываются каждую неделю. Но никто не сможет забрать у нас друг друга.", - отметили в ветеранской общественности.

Напомним, 24 августа 2019 состоялся Марш защитников Украины, как альтернатива торжествам власти, отказалась от проведения парада ко Дню Независимости. Событие собрало более 50 тыс. человек в центре столицы.

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