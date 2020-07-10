Впервые за 12 лет пограничный вертолет прилетел на остров Змеиный, - МВД
10 июля, 2020, 15:38
Вертолетчики Госпогранслужбы впервые за 12 лет приземлились на отдаленной заставе - острове Змеином в Черном море
Об этом говорится на сайте МВД.
"Вчера (9 июля - ред.) вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса - Территориальное море Украины - о. Змеиный - Вилково - Одесса". Во время этого полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково", - говорится в сообщении.
Сообщается, что этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный.
Сейчас два экипажа вертолетов Ми-8 ДПС получили допуски для полетов над морем, а модернизация вертолетов позволила сделать такие полеты безопасными.
Отныне пограничники при необходимости смогут провести воздушный мониторинг, доставить на остров грузы или персонал, или провести медицинскую эвакуацию.
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