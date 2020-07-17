Жителям Барселоны рекомендовали оставаться дома из-за нового всплеска коронавируса

17 июля, 2020, 16:55

Власти Каталонии объявили о возвращении карантина в Барселоне из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает Reuters .

Жителям Барселоны рекомендовали оставаться дома и не собираться группами более 10 человек. При этом региональное правительство отказалось вводить обязательный жесткий карантин.

"Мы советуем не передвигаться [по городу], если в этом нет необходимости. Сейчас очень важно придерживаться этих мероприятий, это лучший способ избежать локдауна", - заявила министр здравоохранения Каталонии Альба Верхес.

В Барселоне, которая является одним из самых популярных туристических направлений Испании, рекомендуют совершать покупки в интернете и не выходить из дома без крайней необходимости.

В связи с ростом заболеваемости культурные и спортивные мероприятия также будут ограничены.

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В Испании с начала пандемии зарегистрировано более 257 000 случаев заражения коронавирусом, более 28 000 человек умерли.

В последние дни число новых случаев COVID-19 в Барселоне, второму по величине городе Испании, резко возросло.