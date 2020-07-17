 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯрмоленко показал, как футболист "Вест Хэма" произносит "Слава Украине!"

Ярмоленко показал, как футболист "Вест Хэма" произносит "Слава Украине!"


фото: Getty Images
Андрей Ярмоленко выложил видео, на котором бразильский футболист "Вест Хэма" Фелипе Андерсон разговаривает на украинском языке

Видео Ярмоленко обнародовал в Сторис в Instagram.

"Доброе утро, Слава Украине!", - сказал Фелипе Андерсон и получил положительную оценку Ярмоленко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать