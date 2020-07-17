Ярмоленко показал, как футболист "Вест Хэма" произносит "Слава Украине!"
17 июля, 2020, 16:05
Андрей Ярмоленко выложил видео, на котором бразильский футболист "Вест Хэма" Фелипе Андерсон разговаривает на украинском языке
Видео Ярмоленко обнародовал в Сторис в Instagram.
"Доброе утро, Слава Украине!", - сказал Фелипе Андерсон и получил положительную оценку Ярмоленко.
- Напомним, 1 июля гол Андрея Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в чемпионате Англии.
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