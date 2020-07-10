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Espreso.tvОбществоПочти полторы тысячи: в Израиле установлено антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом

Почти полторы тысячи: в Израиле установлено антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом


фото: reuters
В Израиле за минувшие сутки установлено антирекорд заболеваемости коронавирусом: заболевания обнаружили в 1464 человек

Как сообщает DW , из-за вспышки заболеваемости израильское правительство в неделю ограничило возможность выхода на улицу жителей кварталов пяти городов, в частности Иерусалима, а также въезда и выезда из них. Эти ограничения вступят в силу в полдень 10 июля.

Чтобы смягчить экономические последствия локдауну, правительство подготовило пакет помощи.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху критикуют за его политику по противодействию распространению эпидемии COVID-19, в том числе за слишком быстрое ослабление карантинных мероприятий и отсутствие подготовки ко второй волне заболевания.

6 июля в Израиле снова закрыли бары, клубы, спортзалы, бассейны и культурные центры. Синагоги могут одновременно посещать 19 человек, а рестораны внутри заведений - 20 посетителей.

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Премьер Нетаньяху назвал ситуацию с заболеваемостью в стране экстренной.

Всего в мире на коронавирус заболели 12404594 лица. Антилидер остаются США, Бразилия, Индия и Россия.

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