Почти полторы тысячи: в Израиле установлено антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом
Как сообщает DW , из-за вспышки заболеваемости израильское правительство в неделю ограничило возможность выхода на улицу жителей кварталов пяти городов, в частности Иерусалима, а также въезда и выезда из них. Эти ограничения вступят в силу в полдень 10 июля.
Чтобы смягчить экономические последствия локдауну, правительство подготовило пакет помощи.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху критикуют за его политику по противодействию распространению эпидемии COVID-19, в том числе за слишком быстрое ослабление карантинных мероприятий и отсутствие подготовки ко второй волне заболевания.
6 июля в Израиле снова закрыли бары, клубы, спортзалы, бассейны и культурные центры. Синагоги могут одновременно посещать 19 человек, а рестораны внутри заведений - 20 посетителей.
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Премьер Нетаньяху назвал ситуацию с заболеваемостью в стране экстренной.
Всего в мире на коронавирус заболели 12404594 лица. Антилидер остаются США, Бразилия, Индия и Россия.
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