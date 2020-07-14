"Дела Майдана": в суд передали обвинительные акты относительно 2 судей из Черкасс, которые незаконно арестовали 14 активистов
14 июля, 2020, 15:58
Правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс, которых обвиняют в противоправном преследовании участников Революции Достоинства в январе 2014 года
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что 23-24 января 2014 года правоохранители задержали 17 участников митинга под Черкасской ОГА.
В дальнейшем решением обвиняемых, которые на тот момент работали судьями Сосновского райсуда, 14 из них взяли под стражу, а в отношении 3 назначили домашний арест.
- Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" завершили расследование в отношении двух экс-судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые сейчас работают адвокатами.
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