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Espreso.tvОбщество"Дела Майдана": в суд передали обвинительные акты относительно 2 судей из Черкасс, которые незаконно арестовали 14 активистов

"Дела Майдана": в суд передали обвинительные акты относительно 2 судей из Черкасс, которые незаконно арестовали 14 активистов

Правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс, которых обвиняют в противоправном преследовании участников Революции Достоинства в январе 2014 года

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 23-24 января 2014 года правоохранители задержали 17 участников митинга под Черкасской ОГА.

В дальнейшем решением обвиняемых, которые на тот момент работали судьями Сосновского райсуда, 14 из них взяли под стражу, а в отношении 3 назначили домашний арест.

  • Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" завершили расследование в отношении двух экс-судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые сейчас работают адвокатами.

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