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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця запускает три поезда в Черновцы со следующей недели

Укрзализныця запускает три поезда в Черновцы со следующей недели

Укрзализныця запускает поезда из Одессы, Львова и Киева в Черновцы со следующей недели

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця открывает продажу билетов на три поезда в Черновцы. Билеты можно будет приобрести уже сейчас, а совершить путешествие - со следующей недели", - говорится в сообщении.

В частности, поезд №136 / 135 Черновцы - Одесса будет курсировать ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы 22 июля. Поезд №702 / 701 Львов - Черновцы будет отправляться из Львова 20 июля ежедневно, кроме среды, а из Черновцов с 21 июля ежедневно, кроме четверга. Поезд №7 / 8 Киев - Черновцы будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, а из Черновцов - с 22 июля.

Отмечается, что билеты можно приобрести на официальном сайте Укрзлизници и в железнодорожных кассах.

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