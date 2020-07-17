Российская авиация атаковала город на севере Сирии

17 июля, 2020, 15:08

Россия осуществила авиационную атаку на город Аль-Баб на севере Сирии, который в феврале 2017 года был освобожден от ИГИЛ подразделениями сирийской оппозиции и турецкими военными

Об этом сообщает The Syrian Observer .

"В среду вечером Россия бомбила город Аль-Баб в восточной части Алеппо, в результате нападения было много жертв и нанесен большой вред имуществу и жилым домам", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что город Аль-Баб был обстрелян российскими военными самолетами впервые после того, как турецкие подразделения и силы сирийской оппозиции освободили город от сил ИГИЛ в феврале 2017 года.

"В целом такие сообщения понятны, особенно после того, как Россия увидела нежелание Турции выполнять ее требования по Идлибу и Ливии", - цитирует издание представителя Фронта национального освобождения Юсефа Хаммуда.

Он убежден, что таким образом Россия пытается оказывать давление на Турцию, в частности добиваясь уступок в Ливии и сирийском Идлибе.

Читайте также: В Сирии взорвали колонну с российскими военными. ВИДЕО

По данным турецкого информагентства Анадолу , в результате авианалетов РФ на Аль-Баб погиб один человек, 11 человек, среди которых есть дети, получили ранения.

Подразделения ВС Турции и Сирийской национальной армии освободили Аль-Баб от террористической группировки ИГИЛ в феврале 2017 года в рамках операции «Щит Евфрата». Эту операцию было начато в августе 2016 и закончено в марте 2017 года с целью устранения присутствия террористических организаций вдоль турецкой границы.