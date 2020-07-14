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Espreso.tvОбществоВ Сирии взорвали колонну с российскими военными. ВИДЕО

В Сирии взорвали колонну с российскими военными. ВИДЕО

На пути следования колонны совместного российско-турецкого патруля в Сирии сдетонировало самодельное взрывное устройство

Об этом со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон передают РИА Новости.

Как сообщается, в результате взрыва фугаса есть пострадавшие как с российской, так и с турецкой стороны.

"Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Есть раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим", - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия пока нет.

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