В Сирии взорвали колонну с российскими военными. ВИДЕО

14 июля, 2020, 12:29

На пути следования колонны совместного российско-турецкого патруля в Сирии сдетонировало самодельное взрывное устройство

Об этом со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон передают РИА Новости.

Как сообщается, в результате взрыва фугаса есть пострадавшие как с российской, так и с турецкой стороны.

"Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Есть раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим", - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия пока нет.