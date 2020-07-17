Рада утвердит перечень стратегических отраслей промышленности, - вице-премьер Уруский

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Интерфакс-Украина .

"Конечно, это должно быть формализовано общим документом. Он должен быть выработан правительством и предложен Верховной Раде на утверждение", - сказал Уруский.

По его словам, такой перечень позволит определить приоритеты государства, однако будущее министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет заниматься всеми секторами.

"С другой стороны, новое министерство, которое будет создаваться, станет "родным домом" для всех отраслей. Вся промышленность сможет рассчитывать на него", - уточнил Уруский.

Уруский заявил, что госконцерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3208771