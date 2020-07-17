"В нынешнем виде не может существовать": Уруский заявил, что Укроборонпром подлежит полной трансформации

17 июля, 2020, 19:19

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что госконцерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации

Об этом он заявил интервью Интерфакс-Украина .

"Что касается Укроборонпрома, он подлежит полной трансформации. В нынешнем виде он не может существовать", - заявил Уруский.

По его словам, госконцерн необходимо превратить в холдинговую компанию.

"Я там работал 2014 и у меня есть наработки, как переформатировать концерн. Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания - управляющая компания, и холдинги по направлениям - бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение. Ракетно-космическая (область - ред.), кстати, тоже может туда войти. Возможно ", - подчеркнул Уруский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Укроборонпром" создала РФ для контроля ОПК Украины . А также рассказал свое видение реформы концерна.

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