 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаРада приняла закон об оборонных закупках

Рада приняла закон об оборонных закупках

Верховная Рада приняла проект закона №2398-д об оборонных закупках

Принятие проекта закона №2398-д об оборонных закупках за основу и в целом поддержали 238 народных депутатов, передает ЕспресоTV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает механизмы защиты отечественного производителя путем учета интересов исполнителей госконтрактов по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения. В частности, документ предусматривает корректировку цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий выполнения контрактов, предоставление приоритета локализации производства на таможенной территории Украины.

Проект закона предусматривает утверждение типовых государственных контрактов; определение полномочий Минобороны и Минэкономики в части осуществления оборонных закупок; постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе стандартов НАТО, предоставление возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по прозрачным и конкурентным процедурам, а также осуществлять закупки по импорту; трехлетнее планирование в сфере закупок.

Отмечается, что реализация законопроекта не предусматривает расходов из Государственного бюджета Украины.

В пояснительной записке к документу также говорится, что принятие закона направлено на повышение эффективности и прозрачности осуществления закупок государственными заказчиками в этой сфере, развитие конкуренции среди исполнителей и экономию бюджетных средств.

  • Верховная Рада 13 мая отправила на повторное второе чтение законопроект №2398-д "Об оборонных закупках". В первом чтении он был принят 5 декабря 2019 г.
  • Принятие закона идет отдельным пунктом в программе действий правительства по изменениям в оборонно-промышленном комплексе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать