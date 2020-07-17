Рада приняла закон об оборонных закупках
Принятие проекта закона №2398-д об оборонных закупках за основу и в целом поддержали 238 народных депутатов, передает ЕспресоTV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает механизмы защиты отечественного производителя путем учета интересов исполнителей госконтрактов по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения. В частности, документ предусматривает корректировку цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий выполнения контрактов, предоставление приоритета локализации производства на таможенной территории Украины.
Проект закона предусматривает утверждение типовых государственных контрактов; определение полномочий Минобороны и Минэкономики в части осуществления оборонных закупок; постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе стандартов НАТО, предоставление возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по прозрачным и конкурентным процедурам, а также осуществлять закупки по импорту; трехлетнее планирование в сфере закупок.
Отмечается, что реализация законопроекта не предусматривает расходов из Государственного бюджета Украины.
В пояснительной записке к документу также говорится, что принятие закона направлено на повышение эффективности и прозрачности осуществления закупок государственными заказчиками в этой сфере, развитие конкуренции среди исполнителей и экономию бюджетных средств.
- Верховная Рада 13 мая отправила на повторное второе чтение законопроект №2398-д "Об оборонных закупках". В первом чтении он был принят 5 декабря 2019 г.
- Принятие закона идет отдельным пунктом в программе действий правительства по изменениям в оборонно-промышленном комплексе.
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