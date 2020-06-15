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Espreso.tvОбществоРеформа Укроборонпрома и закон о закупках: в программе действий Кабмина прописали 9 пунктов изменений в ОПК

Реформа Укроборонпрома и закон о закупках: в программе действий Кабмина прописали 9 пунктов изменений в ОПК


фото: korrespondent.net
Программа действий правительства предусматривает превращение "Укроборонпрома" в акционерную холдинговую компанию

Проект документа обнародован на Правительственном портале.

Среди задач: реформа системы определения потребностей и закупок, создание механизмов конкурентных закупок; защита национального производителя; разработка проекта Закона "Об оборонных закупках".

Кроме того, планируется внедрить действенную систему финансирования разработок и изготовления современных образцов оружия и вооружения для ВСУ, а также на экспорт.

Поддержка предприятий ОПК и космической отрасли, имеющих уникальные разработки и технологии, восстановление производства продукции, имеющей значительный экспортный потенциал.

В планах правительства - новая редакция Закона "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", а также реформа предприятий ОПК.

Отдельный пункт посвящен изменениям в работе концерна "Укроборонпром".

"Реформирование ГК "Укроборонпром" путем создания холдинговой компании с корпоративной моделью управления", - говорится в программе.

Предполагается также реализация концепции импортозамещения, углубление межгосударственного сотрудничества в области ОПК, реформированияе системы государственного экспортного контроля за товарами военного назначения и двойного использования.

В результате ожидается поставка в войска новейших систем вооружения, увеличение количества предприятий, которые получают чистую прибыль, а также принятие на вооружение автоматизированных систем управления войсками и оружием.

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за создание должности вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленной политики.
  • Данилов представил концепцию реформирования оборонно-промышленного комплекса.
  • Введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса в Кабинете министров должно решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа.
  • Претенденты на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса пройдут спецпроверку .
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