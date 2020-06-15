Реформа Укроборонпрома и закон о закупках: в программе действий Кабмина прописали 9 пунктов изменений в ОПК
Проект документа обнародован на Правительственном портале.
Среди задач: реформа системы определения потребностей и закупок, создание механизмов конкурентных закупок; защита национального производителя; разработка проекта Закона "Об оборонных закупках".
Кроме того, планируется внедрить действенную систему финансирования разработок и изготовления современных образцов оружия и вооружения для ВСУ, а также на экспорт.
Поддержка предприятий ОПК и космической отрасли, имеющих уникальные разработки и технологии, восстановление производства продукции, имеющей значительный экспортный потенциал.
В планах правительства - новая редакция Закона "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", а также реформа предприятий ОПК.
Отдельный пункт посвящен изменениям в работе концерна "Укроборонпром".
"Реформирование ГК "Укроборонпром" путем создания холдинговой компании с корпоративной моделью управления", - говорится в программе.
Предполагается также реализация концепции импортозамещения, углубление межгосударственного сотрудничества в области ОПК, реформированияе системы государственного экспортного контроля за товарами военного назначения и двойного использования.
В результате ожидается поставка в войска новейших систем вооружения, увеличение количества предприятий, которые получают чистую прибыль, а также принятие на вооружение автоматизированных систем управления войсками и оружием.
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