Реформа Укроборонпрома и закон о закупках: в программе действий Кабмина прописали 9 пунктов изменений в ОПК

15 июня, 2020, 17:41

Программа действий правительства предусматривает превращение "Укроборонпрома" в акционерную холдинговую компанию

Проект документа обнародован на Правительственном портале.

Среди задач: реформа системы определения потребностей и закупок, создание механизмов конкурентных закупок; защита национального производителя; разработка проекта Закона "Об оборонных закупках".

Кроме того, планируется внедрить действенную систему финансирования разработок и изготовления современных образцов оружия и вооружения для ВСУ, а также на экспорт.

Поддержка предприятий ОПК и космической отрасли, имеющих уникальные разработки и технологии, восстановление производства продукции, имеющей значительный экспортный потенциал.

В планах правительства - новая редакция Закона "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", а также реформа предприятий ОПК.

Отдельный пункт посвящен изменениям в работе концерна "Укроборонпром".

"Реформирование ГК "Укроборонпром" путем создания холдинговой компании с корпоративной моделью управления", - говорится в программе.

Предполагается также реализация концепции импортозамещения, углубление межгосударственного сотрудничества в области ОПК, реформированияе системы государственного экспортного контроля за товарами военного назначения и двойного использования.

В результате ожидается поставка в войска новейших систем вооружения, увеличение количества предприятий, которые получают чистую прибыль, а также принятие на вооружение автоматизированных систем управления войсками и оружием.