Рада приняла постановление об образовании и ликвидации районов
Проект постановления за основу и в целом поддержали 238 депутата, передает ЕспресоTV.
Согласно тексту документа, в АР Крым и областях будут созданы 129 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов будут ликвидированы.
Отмечается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.
"Выборы депутатов районных советов районов, которые были ликвидированы в соответствии с этим постановлением, не проводятся", - говорится в документе.
Согласно документу, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводятся по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.
- Напомним, 15 июля по требованию "Европейской Солидарности", Верховная Рада отозвала с повестки дня пленарного заседания проект постановления №3650 о создании новых районов в Украине.
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