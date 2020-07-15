По требованию "Европейской солидарности" с повестки дня Рады сняли постановление о реформе районов, - Княжицкий

15 июля, 2020, 13:51

По требованию "Европейской Солидарности", Верховная Рада отозвала с повестки дня пленарного заседания проект постановления №3650 о создании новых районов в Украине

Об этом народный депутат Николай Княжицкий заявил во время брифинга в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV .

"Благодаря решительной позиции фракции "Европейская Солидарность", мы взяли перерыв, вышли к трибуне, категорически заявили и призвали этого не делать. К нам прислушались. Постановление снято, а мы будем дорабатывать это постановление и делать все, чтобы люди могли получать нормальные услуги, чтобы не было сокращено рабочих мест, но чтобы способность местного самоуправления росла ", - сказал Княжицкий.

По словам Княжицкого, это постановление не готово к рассмотрению, то есть пока не будет выработано эффективная система местного самоуправления и управления государством, лишать людей возможности доступа к услугам и рабочих мест никто не будет.

"Это означает, что пока не наработается эффективная система местного самоуправления и управления государством, лишать людей возможности доступа к услугам и рабочих мест никто не будет. Создавать район без четких полномочий этих районов никто не будет", - отметил народный депутат.

Княжицкий также подчеркнул, что "Европейская Солидарность" поддерживает административную реформу и местное самоуправление и делала все, чтобы образовались сильные способны общины.

"Что хотела сейчас сделать власть Власть хотела забрать полномочия, часть, в этих общин, укрупнить районы, передать их районам, но об этом говорили, а полномочия районов не были выписаны, и это привело к полному административного хаоса", - заявил Княжицкий.

В то же время, по словам народного депутата, постановление об укрупнении районов является "полным абсурдом и полным уничтожением местного самоуправления".

Депутат добавил, что целью принятия постановления могло быть желание создать вместо децентрализации, очень сильную управленческую вертикаль и фактически взять под контроль тех мер, которые являются независимыми.

"Это касается, например, крупных городов Львова, Одессы, где создавали Львовский, Одесский район, фактически во всех областных центрах. Ну представьте себе, чтобы над мэром был бы председатель райадминстрации и над ним глава обладминистрации", - подчеркнул Княжицкий.

14 июля депутаты Верховинского районного совета совместно с общественностью собрались на выездную сессию возле Верховной Рады Украины. Таким поступком они намерены привлечь внимание к намерению присоединить их территорию к Косовского района.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb