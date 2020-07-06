"В том виде, в котором есть, этот монстр существовать не может": Данилов заявил, что "Укроборонпром" создала РФ для контроля ОПК Украины

6 июля, 2020, 10:05

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о своем видении реформы концерна "Укроборонпром"

Об этом он заявил в интервью УП .

"Что такое" Укроборонпром "? Это та компания, которая в свое время была сделана Российской Федерацией для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины", - сказал Данилов.

Он добавил, что Саламатин (гендиректор "Укроборонпрома", а затем министр обороны во времена Януковича - ред.) по той информации, которую они имеют - сотрудник спецслужбы Российской Федерации.

"И что у нас такое" Укроборонпром "сегодня? Это часть, и она на сегодняшний день не является доминантой в нашем оборонно-промышленном комплексе страны. Много появилось частных компаний, которые занимаются этими вопросами, которым монопольно" Укроборонпром "указывал на цены . Мы считаем, что в том виде, в котором есть, этот монстр существовать не может ", - заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что за содержание "Укроборонпрома" платят предприятия военно-оборонного комплекса, финансируемых за счет государства.

"Мы даем деньги этим предприятиям, заказываем ту или иную продукцию оборонного назначения, и они должны поделиться процентами с" Укроборонпромом ". Ну, это не честно - это во-первых. Во-вторых, у нас была открытая дискуссия, открытая позиция по этому вопросу. И ни о каких выяснения отношений с "Укроборонпромом" вообще речи не может быть ", - подытожил он.