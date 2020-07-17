"Дела Майдана": следователю Нацполиции объявили подозрение за незаконное задержание активиста
17 июля, 2020, 18:15
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему следователю Нацполиции в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый, при отсутствии каких-либо доказательств, незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков.
Таким образом, следователь Нацполиции подозревается в совершении ряда преступлений:
- незаконном препятствовании организации и проведению собрания.
- сборке, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.
- превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия.
- заведомо незаконном задержании, совершенном в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс, которых обвиняют в противоправном преследовании участников Революции Достоинства в январе 2014 года.
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