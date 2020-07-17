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Espreso.tvОбщество"Дела Майдана": следователю Нацполиции объявили подозрение за незаконное задержание активиста

"Дела Майдана": следователю Нацполиции объявили подозрение за незаконное задержание активиста

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему следователю Нацполиции в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый, при отсутствии каких-либо доказательств, незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков.

Таким образом, следователь Нацполиции подозревается в совершении ряда преступлений:

  • незаконном препятствовании организации и проведению собрания.
  • сборке, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.
  • превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия.
  • заведомо незаконном задержании, совершенном в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс, которых обвиняют в противоправном преследовании участников Революции Достоинства в январе 2014 года.

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