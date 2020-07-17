Пуэрториканец грубо выиграл нокаутом и бросил вызов Ломаченко
17 июля, 2020, 10:40
Пуэрториканский боксер Феликс Вередехо нокаутировал американца Вилла Мадеру в первом раунде и бросил вызов украинцу Василию Ломаченко
Об этом сообщает Top Rank.
Вердехо уже в первом раунде зажал соперника в углу ринга и заставил его капитулировать. После победы пуэрториканец бросил вызов чемпиону мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василию Ломаченко.
"Будьте готовы, потому что Феликс вернулся. Я готов бороться против лучших. Ломаченко, готовься. У нас есть незаконченное дело", - сказал Вердехо.
- 15 июля стало известно, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом снова могут перенести .
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