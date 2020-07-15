Бой Ломаченко - Лопес снова оказался под угрозой срыва

15 июля, 2020, 10:37

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом снова могут перенести

Об этом заявил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его словам, бой между Ломаченко и Лопесом состоится 3 октября лишь при самом благоприятном развитии событий, в противном случае поединок раз придется перенести на более поздний срок.

"Наши источники говорят о том, что несмотря на ранее объявленную дату боя между Ломаченко и Лопесом, ни один из бойцов до сих пор не получил контракт на поединок. Речь идет не только о 3 октября, но и о предварительной озвученную дату 30 мая. Бой Ломаченко - Лопес должен состояться 3 октября на платной платформе телеканала ESPN. Но одна из наших источников говорит о том, что это просто "самый идеальный сценарий развития событий". Надежда на то, что бой действительно состоится 3 октября будут, только если переговоры начнутся немедленно ", - написал Коппинджер.

Бой Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но сначала был перенесен на 19 сентября, а затем - на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Loma-Lopez certainly could take place Oct. 3 on ESPN PPV, but one source termed that date a "best-case scenario". Negotiations would need to start soon to have realistic hope https://t.co/ylP9K6a9yM - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 15, 2020

9 июля стало известно, что бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира перенесен с 19 сентября на 3 октября .

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