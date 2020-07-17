Протестующие разблокировали трассу Львов-Ужгород

17 июля, 2020, 22:41

На пятый день жители Старосамборского района, трое из которых прибегли к голодовке из-за плохой дороги, пришли к согласию с властью

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо-Запад.

В пятницу, 17 июля, жители Старосамборского района прекратили голодовку и блокировки трассы Львов-Ужгород. Протест длился пять дней. Его основным требованием был ремонт 17 км местной дороги Мшанец-Стрелки.

Решение прекратить блокирование трассы и голодание участники акции протеста приняли после встречи с руководством области, где пришли к согласию. Областные власти, в частности заместитель главы Львовской областной государственной администрации Юрий Бучко, пообещала продолжить ремонт части дороги 3,7 км и подготовиться к ремонту остальных 13 км.

"Диалог и сотрудничество значительно более действенные, чем протесты, поэтому мы откликнулись сегодня на просьбу общины о встрече. Мы договорились с обществом о том, что департамент дорожного хозяйства обязуется не позднее августа этого года продолжить проведение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общей протяженностью около 3,7 км. На этом участке будет асфальтированная дорога ", - заявил Юрий Бучко.

На другую часть дороги протяженностью более 12 км объявят тендер и определят исполнителя дорог. После выделения средств из Государственного дорожного фонда начнется ремонт длинного участка.

В свою очередь глава ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что департамент дорожного хозяйства ЛОГА продолжит текущий ремонт 3,7-километрового отрезка не позднее чем 1 августа. Об этом, по словам Козицкого, договорились во время встречи с протестующими. Старосамборский райсовет должен предусмотреть 100 тыс. грн для осуществления процедуры закупки, чтобы можно было подготовиться к началу ремонта 12,9-километрового участка.

"Если получим дофинансирование из госбюджета, сможем начать там работы еще в этом году", - рассказал Максим Козицкий.

Напомним, селяне 11 горных сел Старосамборского района Львовской области годами добиваются ремонта 17 километров дороги, которые их соединяет. 13 июля они прибегли к крайним мерам - перекрыли трассу "Львов - Ужгород" . Четверо участников акции протеста - местный священник УГКЦ Роман Гром, а также прихожанки Анна Гудз, Надежда Яворская и Оксана Паращук - объявили голодовку.

16 июля протестующие помешали рабочему визиту главы ЛОГА в райцентр Турка, не пропустив его авто. Глава области вынужден был развернуться и вернуться во Львов.

Автомобильная дорога местного значения общего пользования "Мшанец-Стрелки" С141704, которой пользуются 11 сел (Гвоздец, Головецкое, Репяна, Днестрик, Смеричка, Бабино, Вицев, Грозово, Мшанец, Плоское, Галовка), на протяжении 30 лет находится в аварийном состоянии . Из-за неудовлетворительного состояния дороги до жителей не могут своевременно доезжать службы экстренной помощи, детям сложно добираться в учебные заведения, большинство перевозчиков отказываются ехать в эти села.

Внимание к ужасному состоянию дороги пытались привлечь оригинальным способом: два года назад сняли клип о том, как дети плавают домой из школы на лодках.

Дорогу "прославили" снова благодаря каверу на клип группы КAZKA "Плакала" , назвав свое произведение "Сказка на дороге".

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