На Львовщине трое женщин и священник голодают из-за плохой дороги

16 июля, 2020, 16:28

Селяне 11 горных сел Старосамборского района Львовской годами добиваются ремонта 17 километров дороги, которая их соединяет. На этот раз прибегли к крайним мерам - перекрыли трассу "Львов - Ужгород" и объявили голодовку, - передает "Эспрессо-Запад"

С биения церковных колоколов в храмах 11 сел Старосамборщины и с Божественной Литургии в поддержку людей, которые требуют ремонта дороги "Стрелки-Мшанец", сегодня, 16 июля, начался четвертый день мирной акции протеста крестьян. Жители Старосамборского района от 13 июля блокируют трассу международного значения "Львов - Ужгород" возле поселка Стрелки, добиваясь ремонта 17 км местной дороги. Путь "Мшанец - Стрелки" соединяет эти 11 сел и соединяет половину ОТО с опорной школой, опорной больницей, центром и в принципе с цивилизацией. Четверо участников акции протеста - местный священник УГКЦ Роман Гром, а также прихожанки Анна Гудз, Надежда Яворская и Оксана Паращук - объявили голодовку.

Селяне каждые полчаса пропускают одну машину, вне очереди позволяют проехать автомобилям экстренных служб и машинам с маленькими детьми. А также периодически напоминают водителям о двух объездах места проведения акции и ведут прямой эфир с места протеста в facebook-странице Дорога Мшанец-Стрелки.

Требования людей просты: немедленно отремонтировать 4,25 км дороги и выделить средства на ремонт остальных 13 километров. Именно это пообещали им представители местной власти три недели назад, после того, как селяне шесть дней непрерывно проводили акцию протеста. Обещаний выполнено не было, поэтому протест восстановили.

"История такова: три недели назад проводилась акция с требованием ремонта дороги Стрелки-Мшанец. Местная власть в лице Петра Назара пообещала людям сделать 4,25 км дороги. Люди разошлись, но сразу же подали заявление на новую акцию за три недели, если не будут выполнены обещания. Обещания не выполнены, очевидно, нам просто врали. И еще и цинично люди смеются, потому что техника заехала только вчера, 10 июля (а должна была заехать еще в понедельник 22 июня), и, более того, дороги сделается только 600-700 метров, поскольку выделено только 2 млн грн. Это подтвердил на своей фейсбук-странице Максим Козицкий ", - анонсировали селяне 11 июля начало акции.

Вчера протестующие развернули машину с главой Львовской ОГА Максимом Козицким, который находился с рабочим визитом в Старосамборском районе и планировал посетить соседний район, Турковский. Глава ЛОГА пытался пообщаться с участниками акции, однако когда люди поняли, что он приехал без конкретных результатов, его машине указали на место в общей очереди. В конце концов Козицкий развернул машину и уехал во Львов.

"Сегодня с рабочим визитом побывал в Старосамборщине, должен был также посетить Туркивщину. Хочу подчеркнуть, что этот визит был запланирован еще неделю назад. Решил встретиться и с жителями Старосамборского района, которые перекрыли трассу в Стрелках, требуя отремонтировать дорогу "Стрелки-Мшанец". Подчеркиваю, что был там ни проездом. Я не прячусь от людей, а всегда открыт для жителей области. Надеялся на конструктивный разговор и также на то, что люди поймут, что глава области - это не волшебник, который мгновенно сможет найти средства на ремонт дороги и быстро решить все проблемы. Тем более, что многие процессы зависят не только от меня ", - написал после этого Козицкий на своей facebook-странице.

Он добавил, что проблема дороги "Стрелки-Мшанец" - не нынешняя, аварийным путь оставался десятилетиями и на его ремонт вообще не выделяли никаких средств. А также рассказал, что уже сделана проектно-сметная документация и экспертиза дороги, а на ее ремонт необходимо около 270 млн грн. "На последующие годы эти средства уже можно закладывать в бюджет. И поэтапно выполнять работы ", - добавил Козицкий, отметив, что на этот год в бюджете предусмотрено на эти цели лишь 2 млн грн.

По словам главы ЛОГА, на прошлой неделе он лично обращался к Госагентству автомобильных дорог с просьбой выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс.

Протестующие отмечают, что после того, как от них уехал глава ЛОГА, место протеста также покинули представители полиции, которые должны следить за соблюдением безопасности. Люди опасаются, что возможны провокации, и как они закончатся без присутствия правоохранителей - неизвестно.

Автомобильная дорога местного значения общего пользования "Мшанец-Стрелки" С141704, которой пользуются 11 сел (Гвоздец, Головецкое, Репяна, Днестрик, Смеричка, Бабино, Вицев, Грозово, Мшанец, Плоское, Галовка), на протяжении 30 лет находится в аварийном состоянии . Из-за неудовлетворительного состояния дороги до жителей не могут своевременно доезжать службы экстренной помощи, детям сложно добираться в учебные заведения, большинство перевозчиков отказываются ехать в эти села. Священник УГКЦ Роман Гром уже два года вместе с местными жителями привлекает внимание к состоянию этой дороги. В частности, жители писали петиции в Кабмин и Львовский областной совет.

Кроме того, внимание к ужасному состоянию дороги пытались привлечь оригинальным способом: два года назад сняли клип о том, как дети плавают домой из школы на лодках.

Год назад дорогу "прославили" снова благодаря каверу на клип группы "КAZKA" "Плакала", назвав свийвитвир "Сказка на дороге"

Дети сажали на дороге картофель, а после начала карантина сняли клип о том, как местные селяне из-за отсутствия дороги фактически годами живут в условиях карантина.

Один из таких клипов собрал около миллиона просмотров в YouTube и Facebook. Чиновники не раз обещали отремонтировать "знаменитость", однако пока ремонт остается на уровне обещаний.

Оба фото: facebook-страница Дорога Мшанец-Стрелки