Польская оппозиция обжаловала в суде итоги выборов

17 июля, 2020, 07:16

Комитет кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского подал в Верховный суд жалобу из-за итогов выборов

Об этом заявил полномочный представитель избирательного комитета Тшасковского Гжегож Вуйтович, информирует Радио Свобода .

Жалоба передана в Верховный суд Польши.

"Мы хотим, чтобы Верховный суд изучил все обвинения, которые появились относительно выборов, которые появились в сфере СМИ, а также в сфере публичной", - заявил Вуйтович.

По его мнению, обвинение касается нарушения Конституции Польши, а также работы TVP (одного из крупнейших телевизионных каналов Польши), с помощью которого поддержку имел только один из кандидатов.

Вуйтович подчеркнул, что "к нашему протесту были добавлены более 2000 индивидуальных сообщений о нарушении правил, поступивших в течение последних дней".

Депутат Сейма Барбара Новацка присоединилась к жалобе по выборам президента.

"Мы составляем этот протест, чтобы власть знала, что мы смотрим ей на руки. Если бы мы сегодня ей простили, то следующие выборы были бы искаженными еще больше", - заявила Новацка.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. За оппонента Дуды, представителя либеральной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.