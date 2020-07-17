Нацполиция расследует самовольное строительство скандального ТРЦ на Борщаговке
17 июля, 2020, 15:36
Об этом журналистам Шустров LIVE сообщили в Нацполиции в ответ на информационный запрос
Уголовное производство открыто еще в августе 2016 года по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 356 (самоуправство) и ч.3 ст.197-1 (самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке).
Напомним, на проспекте Курбаса, 20 в Киеве строят ТРЦ , захватив полосу движения автомобилей. По плану там должна происходить реконструкция конечной остановки скоростного трамвая. Фактически - строится 90000 квадратных метров коммерческой площади: более 300 магазинов, зоны отдыха, бары и рестораны, кинотеатр и др. Сдача центра планируется в следующем году.
Заказчиком строительства торгового центра является ООО "Фаворит-полис" и коммунальное предприятие "Киевпастранс". "Фаворит-полис" - компания, основанная в 1994 году как такая, которая занимается розничной торговлей продуктов питания. Инвестор строительства - ООО "Спецстройстандарт", принадлежащий Якову Бассу, отцу Дениса Басса, замглавы Киевской городской государственной администрации во времена Леонида Черновецкого, и успешному киевскому адвокату и владельцу адвокатской конторы Сергею Турчинову через его Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Феникс".
Турчинов является бизнес-партнером народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "серого кардинала" столицы Вадима Столара. Вместе они являются владельцами нескольких совместных компаний. Помощники и подчиненные Вадима Столара были учредителями или собственниками компаний, которые сейчас в собственности Сергея Турчинова.
Подробнее смотрите в расследовании журналистов Шустров LIVE .
Напомним, на проспекте Курбаса, 20 в Киеве строят ТРЦ , захватив полосу движения автомобилей. По плану там должна происходить реконструкция конечной остановки скоростного трамвая. Фактически - строится 90000 квадратных метров коммерческой площади: более 300 магазинов, зоны отдыха, бары и рестораны, кинотеатр и др. Сдача центра планируется в следующем году.
Заказчиком строительства торгового центра является ООО "Фаворит-полис" и коммунальное предприятие "Киевпастранс". "Фаворит-полис" - компания, основанная в 1994 году как такая, которая занимается розничной торговлей продуктов питания. Инвестор строительства - ООО "Спецстройстандарт", принадлежащий Якову Бассу, отцу Дениса Басса, замглавы Киевской городской государственной администрации во времена Леонида Черновецкого, и успешному киевскому адвокату и владельцу адвокатской конторы Сергею Турчинову через его Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Феникс".
Турчинов является бизнес-партнером народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "серого кардинала" столицы Вадима Столара. Вместе они являются владельцами нескольких совместных компаний. Помощники и подчиненные Вадима Столара были учредителями или собственниками компаний, которые сейчас в собственности Сергея Турчинова.
Подробнее смотрите в расследовании журналистов Шустров LIVE .
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