Бетонный небоскреб вместо трамвайной остановки и почему пути ведут к депутату ОПЗЖ Столару

19 июня, 2020, 08:02

Татьяна Шустрова

Скандал на столичной Борщаговке, где прямо посреди дороги строится паркинг с торговым центром, медленно стихает. Опоры на Леся Курбаса, 20 которые откусили от проезжей части целую полосу для движения автотранспорта, застройщик снес и даже извинился

Но после огласки - вопросов грандиозных строительных планов на этом месте стало еще больше.

Грандиозная реконструкция остановки

Журналисты "Шустров LIVE" посетили объект и выяснили: на месте, где сейчас возводится торговый центр, а в перспективе якобы планируется 22-этажный небоскреб - от начала должна была быть обычная трамвайная остановка.

Именно под ее реконструкцию в августе 2019 и было выдано разрешение на строительные работы ИУ113192280705, которое мы нашли на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Масштабы строительства впечатляют. После того, как опоры грандиозной "реконструкции" появились на проезжей части, в ситуацию вмешалась власть. Строительство на скандального участка быстро свернули, однако в других местах, касающихся автомобильных дорог, осталось все, как есть. Почти по всему периметру объекта движение ограничено лишь одной полосой, а затем пробки там - обычное явление.

Дом "трещит по швам"

Негативные последствия строительства на Леся Курбаса, 20 почувствовали и местные жители. Дом напротив, по адресу ул. Зодчих, 46 буквально "трещит по швам". Впервые трещины здесь появились в конце 2017-начале 2018 года, - рассказывает жительница Елена. Дом был заселен в 1982 году, впоследствии проведен косметический ремонт и заменены старые трубы, никаких проблем до того времени, как по соседству появились строители, не было.

"В этом году мы делали ремонт, когда сняли старый линолеум, то увидели, что наша общая комната треснула пополам. Моя рука проходила в трещину, - рассказывает Елена и добавляет: пока жители 178-и квартир боятся, что их дома развалятся".

"Трещины поразили почти каждую квартиру, в домах орудует грибок и все это из-за строительства на Курбаса, 20", - рассказывают местные. В борьбе за собственное жилье люди обращались во всевозможные инстанции, зато получали только стандартные отписки. Пугает людей и информация о возведении здесь 22-этажки, также в рамках "реконструкции трамвайной остановки". "До недавнего фотографии будущего небоскреба были на сайте застройщика. Конечно, мы запаниковали. Если они еще и эту" бандуру "здесь поставят, то мы просто рухнем", - жалуется Елена.

Кто стоит за скандальным строительством?

В ответе на запрос журналистов "Шустров LIVE" Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что заказчиком строительства объекта "Реконструкция остановочной станции" является КП "Киепастранс" и ООО "Фаворит - Полис". Генеральная подрядная организация - ООО "Производственно-строительная компания" Полибуд ", инвестор - ООО" Спецстройстандарт ".

Согласно информации на сайте youcontrol.com.ua, "Фаворит - полис" - компания, основанная в 1994 году как такая, которая занимается розничной торговлей продуктами питания. Ее основатель - ООО "Спецстройстандарт", а бенефициарный владелец - кипрская оффшорка Valdeze Limited, которая принадлежит Якову Бассу. Это отец Дениса Басса, замглавы Киевской городской государственной администрации во времена Леонида Черновецкого (2006-2010 гг).

Инвестором строительства является ООО "Спецстройстандарт", принадлежащий тому же Якову Бассу и акционерному обществу "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Феникс ". Бенефициарным владельцем последнего является Турчинов Сергей Викторович. Он также является владельцем АК" Турчинов и партнеры ". В ноябре прошлого года в офисе адвокатской конторы СБУ провела обыск. Следственные действия касались "противоправных действий чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта строительства Большой Окружной дороги".

Турчинова также связывают с народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Столаром. Вместе они являются бенефициарами ООО "Медиасеть" и ООО "Тауэр групп" через свои венчурные корпоративные инвестфонды.

Из публикаций в СМИ известно, что в 2017 году Столару с помощью Сергея Турчинова удалось купить дом на 913 кв.м. и участок площадью 0,08 га в центре Киева, стоимостью 34 миллиона гривен, за 17 млн. Тогда они якобы "разыграли" торги таким образом, что стоимость объекта уменьшилась вдвое.

Помощники и подчиненные Вадима Столара были учредителями или собственниками компаний, пока в собственности Сергея Турчинова. Так, "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Стрим Инвест ", где Турчинов является одним из основателей, в настоящее время владеет ООО" Леда-Импекс ". До 2019 года обладательницей последнего была Наталья Приходько, экс-помощница Вадима Столара, когда он был народным депутатом от Партии регионов в 2010-2012 гг., а также его заместитель во время работы в патронатной службе Киевской городской государственной администрации в 2014 году.

Турчинов также является владельцем ООО "Тур-Отель Сервис", руководителем которого является Ярослава Шаманина. Она также была руководителем уже ликвидированного ООО "ТД" Возрождение ", которым до 2006 года владел Вадим Столар, а после него до ликвидации - уже упомянутая Наталья Приходько.

Вадима Столара СМИ называют "серым кардиналом" столицы. В прошлом году он стал народным депутатом, но до сих пор имеет большое влияние в Киеве. Поэтому его участие в проектах строительства ТРЦ на Борщаговке может быть вполне вероятным, учитывая тесные бизнес-связи с непосредственными участниками застройки и прошлый опыт с другими скандальными стройками в столице.