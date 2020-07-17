 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Львовщине 132 новых больных и очередная смерть

Коронавирус: на Львовщине 132 новых больных и очередная смерть

За последние сутки на Львовщине обнаружили 132 больных COVID-19, один человек умер

На утро 17 июля в области подтверждено 7754 случая инфицирования коронавирусом. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 783 ПЦР-тесты, передает "Еспресо-Запад".

132 положительных случая - это 16,86% от всех обследований. В очереди на проведение тестов в холодильнике еще ждут 608 проб.

Добавим, Львовщина продолжает оставаться на первом месте в Украине по количеству больных. В последние дни, по сравнению с началом июля, количество больных в области снова растет. Среди новых выявленных больных - 64 львовяне.

В больницах сейчас находится 892 больных, 60 в реанимации, 24 - на ИВЛ. За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус 78 человек. Направлены на самоизоляцию 191 человека.

Больше всего больных (167) - в областной инфекционной больнице. По словам заместителя директора по медицинской части, врача-инфекциониста Игоря Берника, состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое, получают медицинскую помощь. "В отделении интенсивной терапии - четверо больных, трое на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии. Больным проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий. К сожалению, вчера от COVID-19 и его осложнений умер еще один больной", - отметил медик.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 809 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать