Коронавирус: на Львовщине 132 новых больных и очередная смерть

17 июля, 2020, 09:57

За последние сутки на Львовщине обнаружили 132 больных COVID-19, один человек умер

На утро 17 июля в области подтверждено 7754 случая инфицирования коронавирусом. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 783 ПЦР-тесты, передает "Еспресо-Запад".

132 положительных случая - это 16,86% от всех обследований. В очереди на проведение тестов в холодильнике еще ждут 608 проб.

Добавим, Львовщина продолжает оставаться на первом месте в Украине по количеству больных. В последние дни, по сравнению с началом июля, количество больных в области снова растет. Среди новых выявленных больных - 64 львовяне.

В больницах сейчас находится 892 больных, 60 в реанимации, 24 - на ИВЛ. За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус 78 человек. Направлены на самоизоляцию 191 человека.

Больше всего больных (167) - в областной инфекционной больнице. По словам заместителя директора по медицинской части, врача-инфекциониста Игоря Берника, состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое, получают медицинскую помощь. "В отделении интенсивной терапии - четверо больных, трое на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии. Больным проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий. К сожалению, вчера от COVID-19 и его осложнений умер еще один больной", - отметил медик.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 809 новых случаев заболевания коронавирусом.