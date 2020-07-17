На Киевщине усилили карантин

17 июля, 2020, 07:52

В Киевской области с пятницы, 17 июля, усиливают некоторые карантинные ограничения

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 17 июля в области будет ограничено:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного человека на 5 кв. метров площади здания;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности - с 23:00 и до 7:00.

Также обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

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