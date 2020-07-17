На Киевщине усилили карантин
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 17 июля в области будет ограничено:
проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного человека на 5 кв. метров площади здания;
время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности - с 23:00 и до 7:00.
Также обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.
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