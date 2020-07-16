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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: ВОЗ назвала причины вспышки

Коронавирус в Украине: ВОЗ назвала причины вспышки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине вызван увеличением количества тестов и несоблюдением людьми карантина

Об этом глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт рассказал в интервью РБК-Украина.

Хабихт заметил, что способность тестирований в Украине повысилась. Если три месяца назад это была 1 тыс., то сегодня можно проводить 13 тыс. ПЦР-тестов. Это первая причина.

"В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали гораздо более расслабленны", - сообщил он.

Так как люди не придерживаются социальной дистанции, в ресторанах сидят близко друг с другом - это представляет определенные риски, отметил Хабихт.

"Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", - добавил он.

  • По состоянию на утро 16 июля в Украине насчитали 56455 случаев заражения коронавирусом.

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