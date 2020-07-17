Месси "разнес в щепки" игру "Барселоны" в нынешнем сезоне
Об этом Месси заявил после поражения "Барселоны" от "Осасуны" 1: 2, сообщает AS .
По словам аргентинца, игра против "Осасуны" стала миниатюрой всего сезона каталонцев, в течение которого команда выглядела слабой и уязвимой.
"Если честно, мы не хотели, чтобы все закончилось вот так. Но игра с "Осасуной" - это весь наш сезон в миниатюре. Мы были слишком слабы и уязвимы. Когда другая команда побеждает нас с помощью интенсивности и желания - это ненормально. Мы потеряли очень много очков, и этот матч подвел итог под нашим сезоном ", - сказал Месси.
"Барселона" за тур до финиша чемпионата Испании отстала на 7 очков от "Реала", который досрочно завоевал титул.
- Напомним, 16 июля "Реал" победил "Вильярреал" и за тур до финиша стал чемпионом Испании по футболу.
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