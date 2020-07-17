Львовский бронетанковый завод передал Укроборонпрому партию модернизированных танков Т-64

17 июля, 2020, 18:33

17 июля ГП "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Миниобороны Украины очередную партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Основная модернизация танка Т-64 - это прежде всего система связи и управления огнем. Поэтому танки получили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, установленные комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач" , - заявил руководитель завода Виктор Андрощук.

Отмечается, что в ходе ремонта специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков: установили новые средства навигации и связи, тепловизионные приборы и тому подобное.

В Укроборонпроме также отметили, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа конструкторско-технологическое бюро ЛБТЗ работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

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