Кулеба: закон об оборонных закупках приближает Украину к НАТО
17 июля, 2020, 17:14
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил нардепов за принятие закона о государственных оборонных закупках, который способствует интеграции Украины в НАТО
Об этом министр написал в Twitter.
"Это отличная новость. Спасибо народным избранникам за этот шаг. Новый закон о государственных оборонных закупках важен для безопасности Украины, способствует интеграции нашего государства в НАТО и эффективному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны с США", - отметил Кулеба.
Это отличная новость. Спасибо народным избранникам за этот шаг. Новый закон о государственных оборонных закупках важен для безопасности Украины, способствует интеграции нашего государства в НАТО и эффективному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны с США. https://t.co/h06VIikeLl- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2020
- Верховная Рада приняла проект закона №2398-д об оборонных закупках.
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