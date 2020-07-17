Кулеба: закон об оборонных закупках приближает Украину к НАТО

17 июля, 2020, 17:14

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил нардепов за принятие закона о государственных оборонных закупках, который способствует интеграции Украины в НАТО

Об этом министр написал в Twitter.

"Это отличная новость. Спасибо народным избранникам за этот шаг. Новый закон о государственных оборонных закупках важен для безопасности Украины, способствует интеграции нашего государства в НАТО и эффективному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны с США", - отметил Кулеба.

Это отличная новость. Спасибо народным избранникам за этот шаг. Новый закон о государственных оборонных закупках важен для безопасности Украины, способствует интеграции нашего государства в НАТО и эффективному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны с США. https://t.co/h06VIikeLl - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2020