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Espreso.tvОбществоКулеба: закон об оборонных закупках приближает Украину к НАТО

Кулеба: закон об оборонных закупках приближает Украину к НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил нардепов за принятие закона о государственных оборонных закупках, который способствует интеграции Украины в НАТО

Об этом министр написал в Twitter.

"Это отличная новость. Спасибо народным избранникам за этот шаг. Новый закон о государственных оборонных закупках важен для безопасности Украины, способствует интеграции нашего государства в НАТО и эффективному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны с США", - отметил Кулеба.

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