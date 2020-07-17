COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 809 новых случаев

17 июля, 2020, 08:58

По состоянию на утро 17 июля в Украине насчитали 57 264 случая заражения коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За сутки выявлено 809 новых случаев.

С начала эпидемии 1456 (+11 за сутки) пациентов умерли, но уже 29 769 (+838 сутки) выздоровели.

Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2253 случая;

Волынская область - 3188 случаев;

Днепропетровская область - 1174 случая;

Донецкая область - 781 случай;

Житомирская область - 1580 случаев;

Закарпатская область - 4229 случаев;

Запорожская область - 658 случаев;

Ивано-Франковская область - 3309 случаев;

Кировоградская область - 677 случаев;

г. Киев - 6689 случаев;

Киевская область - 3184 случая;

Львовская область - 7754 случая;

Луганская область - 100 случаев;

Николаевская область - 504 случая;

Одесская область - 2435 случаев;

Полтавская область - 347 случаев;

Ривненская область - 4940 случаев;

Сумская область - 352 случая;

Тернопольская область - 2358 случаев;

Харьковская область - 2909 случаев;

Херсонская область - 207 случаев;

Хмельницкая область - 942 случая;

Черновицкая область - 5262 случая;

Черкасская область - 800 случаев;

Черниговская область - 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 г. в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.

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