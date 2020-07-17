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Espreso.tvОбществоCOVID-19: в Украине за сутки обнаружили 809 новых случаев

COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 809 новых случаев

По состоянию на утро 17 июля в Украине насчитали 57 264 случая заражения коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За сутки выявлено 809 новых случаев.

С начала эпидемии 1456 (+11 за сутки) пациентов умерли, но уже 29 769 (+838 сутки) выздоровели.

Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 2253 случая;
Волынская область - 3188 случаев;
Днепропетровская область - 1174 случая;
Донецкая область - 781 случай;
Житомирская область - 1580 случаев;
Закарпатская область - 4229 случаев;
Запорожская область - 658 случаев;
Ивано-Франковская область - 3309 случаев;
Кировоградская область - 677 случаев;
г. Киев - 6689 случаев;
Киевская область - 3184 случая;
Львовская область - 7754 случая;
Луганская область - 100 случаев;
Николаевская область - 504 случая;
Одесская область - 2435 случаев;
Полтавская область - 347 случаев;
Ривненская область - 4940 случаев;
Сумская область - 352 случая;
Тернопольская область - 2358 случаев;
Харьковская область - 2909 случаев;
Херсонская область - 207 случаев;
Хмельницкая область - 942 случая;
Черновицкая область - 5262 случая;
Черкасская область - 800 случаев;
Черниговская область - 632 случая.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 г. в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.
 

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